İsrail uçan otomobil üretti

Uçan araçlar hayal olmaktan çıktı. Gerçeğe döndü. AP haber ajansının paylaştığı görüntülerde uçan otomobilin prototipi açıkça görülüyor.

2016 yılının Kasım ayında İsrail’in söz konusu araçla test uçuşu yaptığı belirlendi. Urban Aeronautics şirketi aracın binalar arasında ya da düşük enerji hatlarında uçabileceğini 185 kilometre hıza kadar çıkabileceğini açıkladı.

Pilot olmadan uçabilen araç, bin 500 ton ağırlığında... 500 kilogram da yük taşıyabiliyor. 14 milyon dolarlık bir fiyatı olması tahmin edilen aracın 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Üretici firma aracın afet bölgeleri ve savaş alanlarında yaralıların kurtarılması gibi amaçlar için üretildiğini açıkladı.