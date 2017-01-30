İSRAİL UÇAN OTOMOBİL ÜRETTİ

İsrail uçan otomobil üretti

İsrail uçan otomobilin test sürüşünü yaptı. Araç 2020 yılında piyasada olacak...

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Uçan araçlar hayal olmaktan çıktı. Gerçeğe döndü. AP haber ajansının paylaştığı görüntülerde uçan otomobilin prototipi açıkça görülüyor.

 2016 yılının Kasım ayında İsrail’in söz konusu araçla test uçuşu yaptığı belirlendi. Urban Aeronautics şirketi aracın binalar arasında  ya da düşük enerji hatlarında  uçabileceğini 185 kilometre hıza kadar çıkabileceğini açıkladı.

Pilot olmadan uçabilen araç, bin 500 ton ağırlığında... 500 kilogram da yük taşıyabiliyor. 14 milyon dolarlık bir fiyatı olması tahmin edilen aracın 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Üretici firma aracın afet bölgeleri ve savaş alanlarında yaralıların kurtarılması gibi amaçlar için üretildiğini açıkladı.

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