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İSRAİL YİNE VURDU: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

İsrail yine vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

İsrail uçaklarının, Refah'ta, Gazze ile Mısır arasında kullanılan tüneli vurması sonucu 2 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı.

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Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref Kudret, İsrail tarafından yapılan saldırıda, 24 yaşındaki Hisam Hamit Sofi ile 38 yaşındaki Muhammed Enver El Egrak hayatını kaybettiğini, 5 Filistinli'nin de yaralandığını açıkladı.

Olaydan 4 saat sonra tünelden çıkarılan cesetler ve yaralılar Ebu Yusuf El Neccar Hastanesine kaldırıldı.
Görgü şahitleri, insansız savaş uçağının Mısır - Gazze arasındaki tünelin çıkış kapısını hedef aldığını söylediler.
İsrail yönetimi ise yaptığı açıklamada, uçakların dün gece herhangi bir askeri harekatta bulunmadığını bildirdi. 

İHA
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