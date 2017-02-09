İsrail yine vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref Kudret, İsrail tarafından yapılan saldırıda, 24 yaşındaki Hisam Hamit Sofi ile 38 yaşındaki Muhammed Enver El Egrak hayatını kaybettiğini, 5 Filistinli'nin de yaralandığını açıkladı.

Olaydan 4 saat sonra tünelden çıkarılan cesetler ve yaralılar Ebu Yusuf El Neccar Hastanesine kaldırıldı.

Görgü şahitleri, insansız savaş uçağının Mısır - Gazze arasındaki tünelin çıkış kapısını hedef aldığını söylediler.

İsrail yönetimi ise yaptığı açıklamada, uçakların dün gece herhangi bir askeri harekatta bulunmadığını bildirdi.