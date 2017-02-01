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İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'DA 3 BİN YENİ KONUTUN İNŞASINA ONAY

İsrail'den Batı Şeria'da 3 bin yeni konutun inşasına onay

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konutun inşasını onayladı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konutun inşasını onayladığı bildirildi.

Savunma Bakanı Liberman yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'da 3 bin yeni konut kararının, yerleşimcilerin ihtiyacını karşılama ve hayatlarını kolaylaştırma amacıyla alındığını belirtti.

İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edilecek yeni konutlardan 2 bininin yapımına hemen başlanacak, diğer bin konut ise daha sonra aşamalı olarak yapılacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu geçen hafta da Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamıştı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA
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