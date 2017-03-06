İsrail'den Filistinli iki milletvekiline gözaltı

Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloku'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Filistinli milletvekilleri Halid Tafiş ve Enver ez-Zennun'un Beytullahim'deki evlerine baskın yaptı.

Filistin Yasama Meclisi'nden Hamas'a mensup iki milletvekilinin baskın sonucu İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu gelişmeyle birlikte İsrail tarafından gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 9'a yükseldi.