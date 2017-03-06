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İSRAİL'DEN FİLİSTİNLİ İKİ MİLLETVEKİLİNE GÖZALTI

İsrail'den Filistinli iki milletvekiline gözaltı

İsrail askerleri, Hamas mensubu iki milletvekilini Batı Şeria'daki evlerine düzenledikleri baskınlarla gözaltına aldı.

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Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloku'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Filistinli milletvekilleri Halid Tafiş ve Enver ez-Zennun'un Beytullahim'deki evlerine baskın yaptı.

Filistin Yasama Meclisi'nden Hamas'a mensup iki milletvekilinin baskın sonucu İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu gelişmeyle birlikte İsrail tarafından gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 9'a yükseldi.

AA
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