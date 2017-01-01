İSRAİL'DEN REİNA AÇIKLAMASI: "BİR KADINDAN HABER YOK"

İsrail'den Reina açıklaması: "Bir kadından haber yok"

İstanbul'daki terör saldırısı hakkında İsrail'den açıklama geldi.

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Ortaköy'deki terör saldırısının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olay sırasında Reina'da olan İsrailli bir kadından halen haber alınamadığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Yaralanan bir İsrailli kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırı sırasında gece kulübünde olan ikinci bir İsrailli kadından ise haber yok" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'deki gece kulübünü hedef alan saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden 20'sinin kimliğinin tespit edildiğini, bu kişilerden en az 15'inin yabancı olduğunu duyurmuştu. Ancak kurbanların uyrukları açıklanmadı.

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