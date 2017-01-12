İSRAİL'DEN ŞEYH SALAH'I SERBEST BIRAKMA KARARI

İsrail'den Şeyh Salah'ı serbest bırakma kararı

İsrail makamlarının, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı gelecek hafta serbest bırakma kararı aldığı belirtildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şeyh Salah'ın avukatı Ömer Hamayisi "İsrail hapishaneler yönetimi, Salah'ın 17 Ocak'ta serbest bırakılacağını resmi olarak bize iletti." dedi.

Yasalara göre Salah'ın salı günü bırakılması gerektiğini ancak yine de endişeleri olduğunu söyleyen Hamayisi, "İsrail polisinin Salah'ın serbest bırakılmasını engellemek için yeni suçlamalar yöneltmek, idari tutukluluk kapsamına almak, ev hapsinde tutmak veya medyaya konuşmasını engellemek gibi bazı adımlar atmasından korkuyoruz." diye konuştu.

Hamayisi, olağanüstü bir durum olmadan Salah'ın 17 Ocak'ta serbest bırakılmasını ümit ettiklerini kaydetti.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 yıl önce verdiği bir cuma hutbesinde "şiddete teşvik" ettiği gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Salah, mayıs ayından bu yana Bi'ru's-Seba kentindeki hapishanede tek kişilik hücrede tutuluyor.

346
Hadise'nin transparan elbisesi olay olduHadise'nin transparan elbisesi olay oldu
Canlı yayında seks skandalı !Canlı yayında seks skandalı !
MHP'de bir şok istifa dahaMHP'de bir şok istifa daha
Diş dolgusu tarihe karışıyorDiş dolgusu tarihe karışıyor
Ünlü psikolog bıçaklanarak öldürüldüÜnlü psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Baykal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturduBaykal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu
O isimden Erdoğan açıklamasıO isimden Erdoğan açıklaması
Irak'tan PKK açıklamasıIrak'tan PKK açıklaması
74 yıl sonra aynı fotoğraf çekildi !74 yıl sonra aynı fotoğraf çekildi !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS