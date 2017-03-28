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İSRAİL'DEN ''TÜRKİYE'YE GİTMEYİN'' UYARISI

İsrail'den ''Türkiye'ye gitmeyin'' uyarısı

İsrail, Pesah bayramı nedeniyle Türkiye'ye gitmeyi düşünenleri uyardı.

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10 Nisan akşamı başlayacak olan 8 günlük Pesah (Hamursuz) bayramı nedeniyle Türkiye'ye, Ürdün'e, Mısır'a ve Sina yarımadasına tatile gitmeyi düşünenleri Terörle Mücadele Merkezi uyararak gitmemelerini istedi. İsrail ayrıca Sina'ya geçiş bölgesi olan Taba'yı, Mısırlılarla koordineli bir şekilde kapatmayı düşünüyor.

Yapılan açıklamada daha önce olduğu gibi, IŞİD'in ve İslami terör örgütleri tehlikesinin Avrupa ülkelerinde de olabileceği öne sürüldü. Bu durumda vatandaşlarının toplu taşıma, ibadet mekanları, spor stadyumları, kültürel siteler, alışveriş merkezleri ve eğlence, otel, havaalanı gibi sivil kalabalık yerlerde ve turistik merkezlerde olayların hedeflenmesi nedeniyle dikkatli olmaları önerildi.

Odatv

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