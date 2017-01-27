İsrail'den yasa dışı 11 bin yeni konut

Donald Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasıyla art arda yerleşim planlarını duyuran Tel Aviv yönetimi, dev bir projeye girişiyor. Projenin 156 konutluk adımlarından biri bugün onaylandı.

İsrail "Donald Trump'ın başkan olmasıyla oyunun kuralları değişti. Barack Obama dönemindeki gibi ARTık ellerimiz bağlı değil" açıklamasını yaptığında, ABD'deki yemin töreninin üstünden henüz saatler geçmişti. Tel Aviv yönetimi, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında 560 yeni konutun inşa edileceğini duyuruyordu. Hemen ardından 2500 konutluk yeni bir proje daha onaylandı.

Bugün ise, Kudüs Belediyesi, kutsal kentin doğusunda 11 bin yeni yerleşim yapılacağını belirterek 156 konutluk son bölüme onay verildiğini ilan etti. Binaların yapılacağı Gilo semti, 560 konutluk yerleşimin yanında.

Barack Obama yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) tarihi hamlesiyle İsrail aleyhindeki karar, geçen ay çıkmıştı. Washington'ın kullandığı çekimser oyla, İsrail'den Filistin topraklarındaki yasa dışı tüm yerleşimlerini 'derhal ve tamamen' durdurması istendi.

Karar üzerine küplere binen İsrail'i teselli eden isim, Donald Trump oldu. Trump, Tel Aviv yönetimine '20 Ocak'a kadar sabredin' dedi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS'E TAŞINABİLİR

Takvimler 20 Ocak'ı gösterdiğinde ise, Ortadoğu için yeni bir dönem başlamış oldu. Hatta, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, yeni başkanın kampanya döneminde verdiği büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağı vaadinin de ilerleyen dönemde masaya geleceğini açıkladı.

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk görüşmesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapan Trump'ın Tel Aviv'e desteğinin sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TÜRKİYE'NİN DİKKAT ÇEKEN CÜMLESİ

İsrail'in yasa dışı yerleşimleri BM ve uluslararası toplum tarafından kınandı ancak fiili durum değişmedi. Kınayan ülkeler arasında Türkiye de vardı. Ankara'nın açıklamasında "İsrail'in söz konusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslararası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir" ifadesi dikkat çekti.

RUSYA TEPKİLİ

Son olarak Rusya'dan açıklama geldi. İnşaatların durdurulmasını isteyen Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Uluslararası hukuk kuralları gereğince İsrail'in bu kararı yasa dışıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2334 nolu kararında bu durum teyit edilerek, İsrail'in inşa kararlarının hukuki karşılığı olmadığı ve Ortadoğu'da kalıcı barışın kurulmasının önünde engel teşkil ettiği belirtilmiştir" dedi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgâli altında. Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci var. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.