İsrail'in ezan yasağına Görmez'den tepki geldi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İsrail parlamentosu Knesset'te ezan yasağı tasarısının ilk oylamada kabul edilmesiyle ilgili, "Kudüs gibi Mekke ve Medine'den sonra Müslümanların en büyük merkezi, mabedi ve kutsal mekanda ezanın yasaklanması, tarih boyunca İslam'ın ve Müslümanların o topraklardaki bütün varlığını yasaklamak manasındadır. Bu kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Görmez, İsrail parlamentosu Knesset'te, ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasını yasaklayan tasarının ilk oylamada kabul edilmesine ilişkin, "Maalesef Kudüs'te ezanı yasakladılar. Halbuki ezanı yasaklamak, İslam'ın ve Müslümanların o topraklardaki tüm varlığını inkar etmek ve yok saymaktır" diye konuştu.
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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İsrail parlamentosu Knesset'te ezan yasağı tasarısının ilk oylamada kabul edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İsrail parlamentosu Knesset'te ezan yasağı tasarısının ilk oylamada kabul edilmesiyle ilgili, "Kudüs gibi Mekke ve Medine'den sonra Müslümanların en büyük merkezi, mabedi ve kutsal mekanda ezanın yasaklanması, tarih boyunca İslam'ın ve Müslümanların o topraklardaki bütün varlığını yasaklamak manasındadır. Bu kabul edilemez" ifadesini kullandı.
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