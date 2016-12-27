''İsrail'in Gazze'ye saldırıları direnişi zayıflatmadı''

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, İsrail'in 27 Aralık 2008’de "Dökme Kurşun Operasyonu" adı altında Gazze'ye başlattığı saldırının sekizinci yılı dolayısıyla Hamas'ın resmi internet sitesinde bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında Filistin tarihine "Furkan Savaşı" olarak geçen saldırının, "zafer ve direniş kültürünün zeminini oluşturduğuna" dikkati çeken Heniyye, "İsrail, saldırılara karşı koyan Filistin direnişini ortadan kaldırma hedefini gerçekleştirmekte başarısız oldu. Direniş geçen yıllarda gücünü daha da artırdı." ifadesine yer verdi.

Heniyye, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları direnişi zayıflatmadı, aksine geçen yıllar direnişi güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, Gazze Şeridi'ne, 27 Aralık 2008'de başlattığı ve 18 Ocak 2009'da sonlanan saldırılarına 'Dökme Kurşun Operasyonu' ismini verdi. İzzeddin el-Kassam Tugayları da bu operasyonu "hak ile batılın mücadelesi" olarak gördüğü için 'Furkan Savaşı' olarak adlandırdı.

Kanlı savaşın ilk gününde İsrail 80 uçakla Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi. İlk saldırıda çoğu asker ve polis 200 Filistinli yaşamını yitirdi.

Başta İzzeddin el-Kassam Tugayları olmak üzere Filistin direniş örgütleri de el yapımı silah ve roketlerle İsrail'in Gazze sınırına yakın bölgelerini hedef aldı.

İsrail'in saldırılarda uluslararası toplumun da tepkisini çeken, fosfor bombası ve seyreltilmiş uranyum gibi konvansiyonel olmayan silahlar kullandığı, savaşta hayatını kaybedenler üzerinde yapılan incelemeler sonucu bazı Avrupa merkezli kurumlar tarafından belgelendi.

Bin ton civarında patlayıcı kullanıldı

Yine bazı Batılı kuruluşlar, bin 436 Filistinlinin öldüğü ve 5 bin 400'ünün yaralandığı savaşta İsrail'in yaklaşık bin ton patlayıcı kullandığını açıkladı. Ayrıca Gazze Şeridi'nde 4 bin 100'den fazla evin tamamen kullanılamaz hale geldiği, 17 bin evin ise hasar gördüğü belirtildi.

İsrail yönetimi ise 10'u asker 13 İsraillinin saldırılarda hayatını kaybettiğini, 300 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Filistin direniş örgütleri ise 100'den fazla İsrail askerinin öldüğünü iddia ediyor.

Saldırılar, 21 günün ardından İsrail'in tek taraflı ateşkes ilan etmesi sonrasında, Hamas'ın İsrail askerlerinin çekilmesi için 1 haftalık ateşkes ilan etmesiyle sonlandı.