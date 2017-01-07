İsrail'in naaşlarını alıkoyduğu Filistinliler toprağa verildi

"Bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerleri tarafından öldürülen ve cenazeleri alıkonulan Hatem Şuludi (26) ile Muhammed er-Recebi (16) için cenaze töreni düzenlendi.

Şuludi ve Recebi'nin cenazeleri, çok sayıda Filistinlinin katıldığı konvoyla, kentteki El-Ehli Hastanesinden alınarak, evlerine getirildi. Ailelerinin son kez gördüğü Filistinli gençlerin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kentteki şehitliğe defnedildi.

Recebi, 16 Şuludi de 17 Eylül'de "İsraillilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla vurularak öldürülmüştü.

İsrail'in elinde halihazırda, aylar önce İsrail askerlerine karşı eylemlerde bulundukları iddiasıyla öldürülen 7 Filistinlinin daha naaşı bulunuyor.