İSRAİL'İN NAAŞLARINI ALIKOYDUĞU FİLİSTİNLİLER TOPRAĞA VERİLDİ

İsrail'in naaşlarını alıkoyduğu Filistinliler toprağa verildi

İsrail askerleri tarafından Eylül 2016'da öldürülen 2 Filistinlinin cenazesi Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde toprağa verildi

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"Bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerleri tarafından öldürülen ve cenazeleri alıkonulan Hatem Şuludi (26) ile Muhammed er-Recebi (16) için cenaze töreni düzenlendi.

Şuludi ve Recebi'nin cenazeleri, çok sayıda Filistinlinin katıldığı konvoyla, kentteki El-Ehli Hastanesinden alınarak, evlerine getirildi. Ailelerinin son kez gördüğü Filistinli gençlerin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kentteki şehitliğe defnedildi.

Recebi, 16 Şuludi de 17 Eylül'de "İsraillilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla vurularak öldürülmüştü.

İsrail'in elinde halihazırda, aylar önce İsrail askerlerine karşı eylemlerde bulundukları iddiasıyla öldürülen 7 Filistinlinin daha naaşı bulunuyor.

AA
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