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İSRAİL'İN SKANDAL ''EZAN'' YASAĞI İLK OYLAMADA KABUL EDİLDİ

İsrail'in skandal ''ezan'' yasağı ilk oylamada kabul edildi

İsrail'de ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı mecliste yapılan ilk oylamada kabul edildi.

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İsrail'de ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı mecliste yapılan ilk oylamada kabul edildi.

Ezanın gece 23.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasına yasak getiren tasarı için Knesset'te yapılan oylamada 55 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 48 milletvekili tasarıya karşı ''hayır'' oyu verdi.

Knesset'teki Arap milletvekilleri, oylama sonucunun açıklanmasıyla birlikte tekbir getirerek tepkilerini ortaya koydu.

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Arap milletvekili Ahmed Tiybi, "Ezan namaz çağrısıdır. Netanyahu ve onun aşırı sağcı destekçilerine rağmen bu topraklarda yankılanacaktır." dedi.

İKİ OTURUMDA DAHA OYLANACAK

Tasarının yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset'te iki ayrı oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.

EZAN YASAĞI

Kamuoyunda "ezan yasağı" olarak adlandırılan kanun tasarısı "beş vakit ezanı kapsayacak" şekilde geçen aylarda da gündeme gelmiş ancak İsrailli siyasetçiler, Yahudilerin Kutsal Cumartesi (Şabat) günlerinde ve diğer bazı ritüellerinde çaldıkları şofarın da yasaklanma riski nedeniyle tasarıya karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli siyasetçilerin bu kaygısını giderecek şekilde yasanın yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatmıştı.

Söz konusu yasa tasarısı Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda, ezanın 23.00 ile 07.00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasını yasaklayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesi halinde "sabah ezanının hoparlörlerden okunması yasağına" uymayan camiler hakkında, bin 200 ila 2 bin 600 dolara varan para cezaları verilebileceği belirtiliyor.

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