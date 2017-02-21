İsrailli askerin cezası açıklandı

Filistinli bir genci yaralı halde yerde yatarken başından vurarak öldüren İsrailli asker Elor Azaria'nın cezası belli oldu.

İsrail'deki askeri mahkeme, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaralı halde yerde yatan Filistinli genci öldüren Azaria'ya 18 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme geçen ay 20 yaşındaki askeri suçlu bulmuş ancak cezasını ileri bir tarihte açıklayacağını duyurmuştu.

Savcılık, yasalara göre 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan İsrailli askerin üç ila beş yıl arasında hapse mahkûm edilmesini talep etmişti.

Mart 2016'da yaşanan olayda, İsrailli asker Azaria, kendisine yönelik hiçbir tehdit oluşturmayan Abdülfettah El Şerif’i (21) yaralı ve yerde olmasına rağmen başından vurarak öldürmüştü.

Ortaya çıkan görüntüleri dünyada büyük yankı uyandıran olayda, El Şerif ve beraberindeki bir başka Filistinli, İsrailli bir askeri bıçakladıkları için vurulmuşlardı. İsrailli asker hafif şekilde yaralanırken, vurulan Filistinlilerden biri hayatını kaybetmiş, El Şerif ise ciddi şekilde yaralanmıştı. Olaydan dakikalar sonra, yaralı halde yerde yatan El Şerif'in yanına giden İsrailli askerlerden Azaria, Filistinli genci başından vurarak öldürmüştü. Çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Azaria gözaltına alınmıştı.