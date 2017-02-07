İSRAİLLİ BAKANLARDAN SALDIRI TEHDİDİ

İsrailli bakanlardan saldırı tehdidi

İsrailli bakanlar Gazze'ye saldırı tehditlerinde bulunuyor...

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İsrail Eğitim Bakanı Bennett: "Bir sonraki savaş yakın. Asıl soru savaş olup olmayacağı değil ne zaman patlak vereceğidir." İsrail İskan Bakanı Galant: "Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaşa hazır olmalıyız"

İsrail'in dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar  düzenlemesinin ardından İsrailli iki bakan, Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir  saldırının uzak olmadığı mesajını verdi. 
 
İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre,  İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri, aşırı sağcı siyasetçi Naftali  Bennett, Gazze'ye yönelik bir savaşın uzak olmadığını savundu. Benett, "Bir  sonraki savaş yakın. Asıl soru savaş olup olmayacağı değil ne zaman patlak  vereceğidir. Hamas, hayatı inşa etme yerine savaş aletlerine yatırım yapıyor."  dedi.
 
Gazze ve Lübnan'da İsrail'in varlığına yönelik tehditlerin devam  ettiğini ileri süren Benett, "İsrail sert bir şekilde karşılık vermeli. İsrail'in  savaşı beraberlikle sona erdirmesi değil zafer kazanması gerekir." diye konuştu.
 
Haberde, Bennett'in açıklamayı nerede ve kime yaptığı konusunda bilgi  verilmedi.
 
İsrail ordu radyosuna açıklama yapan İsrail İskan Bakanı Yoav Galant  da "Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaşa hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.
 
Galant, bu gibi çatışmaların ilgili tarafının, tüneller kazan ve  İsraillilere saldırıları sürdürmek için roketler üreten Hamas olduğunu ileri  sürdü.
 
Hamas, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
 
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail  ordusunun dünden bu yana Gazze'ye 14 saldırı düzenlediği, saldırıda 3  Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda binanın zarar gördüğü bildirilmişti.

AA
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