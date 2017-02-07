İsrailli bakanlardan saldırı tehdidi

İsrail Eğitim Bakanı Bennett: "Bir sonraki savaş yakın. Asıl soru savaş olup olmayacağı değil ne zaman patlak vereceğidir." İsrail İskan Bakanı Galant: "Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaşa hazır olmalıyız"

İsrail'in dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemesinin ardından İsrailli iki bakan, Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir saldırının uzak olmadığı mesajını verdi.



İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri, aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett, Gazze'ye yönelik bir savaşın uzak olmadığını savundu. Benett, "Bir sonraki savaş yakın. Asıl soru savaş olup olmayacağı değil ne zaman patlak vereceğidir. Hamas, hayatı inşa etme yerine savaş aletlerine yatırım yapıyor." dedi.



Gazze ve Lübnan'da İsrail'in varlığına yönelik tehditlerin devam ettiğini ileri süren Benett, "İsrail sert bir şekilde karşılık vermeli. İsrail'in savaşı beraberlikle sona erdirmesi değil zafer kazanması gerekir." diye konuştu.



Haberde, Bennett'in açıklamayı nerede ve kime yaptığı konusunda bilgi verilmedi.



İsrail ordu radyosuna açıklama yapan İsrail İskan Bakanı Yoav Galant da "Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaşa hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.



Galant, bu gibi çatışmaların ilgili tarafının, tüneller kazan ve İsraillilere saldırıları sürdürmek için roketler üreten Hamas olduğunu ileri sürdü.



Hamas, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dünden bu yana Gazze'ye 14 saldırı düzenlediği, saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda binanın zarar gördüğü bildirilmişti.