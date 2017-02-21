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ISSIZ ADAM ''PATRON'' OLDU

Issız Adam ''Patron'' oldu

Cemal Hünal ve Onur Şenay’ın rol aldıkları ‘Patron’, 28 Şubat Salı akşamı seyirciyle buluşacak.

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Patron karakteri sahnede Tamer Karadağlı’nın sesiyle yer alacak, fakat zaman zaman misafir olan sürpriz isimler de Patron’u canlandıracak. Oyunda çocukluk arkadaşı iki kafadar Sadık ve Okan’ın Patron adını verdikleri bir mafya lideriyle çalışmaları anlatılıyor. 

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