Issız Adam ''Patron'' oldu

Patron karakteri sahnede Tamer Karadağlı’nın sesiyle yer alacak, fakat zaman zaman misafir olan sürpriz isimler de Patron’u canlandıracak. Oyunda çocukluk arkadaşı iki kafadar Sadık ve Okan’ın Patron adını verdikleri bir mafya lideriyle çalışmaları anlatılıyor.
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