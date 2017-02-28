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İŞSİZ ROMANLAR İÇİN YENİ PROJE

İşsiz Romanlar için yeni proje

İzmir'de, Roman vatandaşlara yönelik AB destekli proje kapsamında iş makinesi operatörlüğü eğitimi verilecek.

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İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, derneğin hazırladığı "İlle De Bir İş Olsun!" projesi, AB desteğiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürütücülüğünde uygulanmaya başlandı.

100 Roman vatandaş iş makinesi operatörü olarak yetiştirilecek

Proje kapsamında, 12 aylık dönemde İzmir’de ikamet eden 100 Roman vatandaş, Makine Mühendisleri Odası ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları iş birliği ile iş makinesi operatörü olarak yetiştirilecek. Sertifikalarını kazanan kursiyerler, İŞKUR koordinasyonu ile 6 ay boyunca işbaşı eğitimi alacak.

Proje kapsamında oluşturulacak İş Kulübü bünyesinde 200 gence de kariyer danışmanlığı, mülakat teknikleri, beden dili, iletişim becerileri, özgeçmiş hazırlama teknikleri konularında eğitim verilecek.

AA
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