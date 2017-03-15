İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI ! 7 YILIN ZİRVESİNDE...

İşsizlik oranı Aralık döneminde yüzde 12,7 ile 2010 Mart döneminden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bir önceki dönem yüzde 12,1 olan işsizlik oranı böylelikle 7 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,2 puanlık artış ile yüzde 14,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,8 puanlık artış ile yüzde 24 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,9 puanlık artış ile yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

%12.7 İLE TÜRKİYE'NİN 3. BÜYÜK PARTİSİ: İŞSİZLER

Türkiye'deki son genel seçimlerde tek başına iktidara gelen AK Parti %49,48, CHP %25,21, MHP %11,90 ve HDP %10,75 oranında oy almıştı. Yüzde 10'luk seçim barajını geçen 4 partinin son açıklanan işsizlik rakamlarıyla çok dişli bir rakibi olduğu ortaya çıktı.

Aralık 2016 dönemi işsizlik rakamları göz önüne alındığında işsizler bir siyasi parti kursa %12,7'lik oyla hem seçim barajını geçiyor hem de HDP ve MHP'nin aldığı oy oranlarını geride bırakarak Meclis'teki 3. büyük parti oluyor.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 221 bin kişi artarak 26 milyon 669 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 45,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 88 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 307 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,4’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 6,9’u inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 51,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2016 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 888 bin kişi artarak 30 milyon 540 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 51,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %32,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Aralık 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak %32,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı, işsizlik arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi azalarak 27 milyon 301 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık azalış ile %46,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 49 bin kişi artarak 3 milyon 717 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %12 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalış ile %52,4 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 39 bin, hizmet sektöründe 4 bin kişi artarken sanayi sektöründe 51 bin, inşaat sektöründe 28 bin kişi azaldı.