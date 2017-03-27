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İŞSİZLİK YÜZÜNDEN 90 KİŞİ İNTİHAR ETTİ

İşsizlik yüzünden 90 kişi intihar etti

CHP'li Necati Yılmaz'ın hazırladığı rapora göre Türkiye'de son 1 yılda 90 kişi işsizlik yüzünden intihar etti.

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CHP Milletvekili Necati Yılmaz, işsizlik nedeniyle intihar edenlerin listesini çıkardı. Listede ataması yapılamayan öğretmen adayları, maden işçileri, çocuk işçiler ve öğretim üyeleri var...

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, işsizliğe dikkat çekmek için kahreden bir liste hazırladı. Yılmaz'ın hazırladığı tabloda, işsizlik nedeniyle son 1 yılda intihar edenlerin trajik öyküleri yer aldı. “İşsiz olduğu, atanamadığı, ihraç edildiği gerekçesiyle intihar eden gençlerin sayısı artmaktadır. 2016 yılında ağır iş çalışma koşulları nedeniyle de en az 90 işçi intihar etmiştir” diyen CHP'li Yılmaz, işsizlik konusunda Meclis araştırma önergesi verdi.

işsizlik rakamları açıklandı

İşte o kahreden listeden birkaç örnek:

– Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun olan 33 yaşındaki Alim Koç, 8 yıldır beklediği ataması yapılmadığı için bunalıma girip intihar etti.

– Diyarbakır'da yaşayan sınıf öğretmenliği mezunu M.E., son olarak 10 Şubat 2016'da yapılan öğretmen alımında da 30 bin kişi arasında yer almayınca 6. kattan atlayarak intihar etti.

– Antalya'da işsizlik yüzünden bunalıma giren hostes 30 yaşındaki Derya Koşca, oturduğu apartmanın merdiven boşluğuna kendini astı.

– Antalya'da taşeron firmaya bağlı olarak Büyükşehir Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işinden 8 ay önce çıkarılan Halil İbrahim Hancı (38), iş bulamayınca intihar etti.

– Kilis'te oto döşemesinde çalışan çocuk işçi Ali Yıldız (16), kendini tavana astı.

– İzmit'te uzun süreden bu yana iş bulamadığı için bunalıma giren C.N. (35) 3'üncü kattaki evinin balkonundan atlayıp yaşamına son verdi.

– Trabzon'da, uzun süredir iş bulamadığı için bunalıma giren Ekrem Birinci (33), kendisini asarak yaşamına son verdi.

– Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde araştırma görevlisi olan ve KHK ile ihraç edilen Mehmet Fatih Tıraş intihar etti.

– Sakarya'nın Erenler Belediyesi'nde şoförlük yapan Cihan Olgun (48), maddi sorunlar nedeniyle bunalıma girerek intihar etti.

– Soma'da özel bir madende çalışan evli ve üç çocuk babası maden işçisi Kerem Biçici (33), girdiği bunalım sonucu kendini iple asarak yaşamına son verdi.

– Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde 2 ay önce evlenen Mehmet Güngören (30), çalıştığı alışveriş merkezindeki işten çıkarılınca girdiği bunalım sonucu kendisini evinin kapısına asarak intihar etti. Güngören, evlendikten 10 gün sonra işsiz kalmıştı.

Sözcü
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