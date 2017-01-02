İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu yakasında 3 ve 4 Ocakta elektrik kesintisi uygulanacak.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde, 3 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den (AYEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00 ile 17.00 arasında Ferhatpaşa Mahallesi 33, 35, 27, 31, 38, 17, 15. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, 9, 4, 6, Yeditepe ve Anadolu sokaklar elektrik alamayacak.

Beykoz'da 12.00 ile 15.00 arasında, Bucak Merkez Mahallesi Sultan Murat Sokak, 13.00 ile 16.00 arasında Çengeldere Mahallesi Külliye, Yeşilvadi, Akasya, Geyik ve Cihan sokaklar, 14.00 ile 17.00 arasında Fatih Mahallesi Çelenk, Meşe, Gündoğdu, Atlas ve Şehzade sokaklar elektriksiz kalacak.
Çekmeköy'de 11.00 ile 14.00 arasında Merkez Mahallesi Yakut, Süleymaniye, Enes, Berat, Üsküdar sokaklarına, Pendik'te 09.00 ile 12.00 arasında Çamlık Mahallesi Leylak Sokağa, 10.00 ile 18.00 arasında Ballıca Mahallesi Okul Sokağa elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi uygulanacak diğer yerler ve kesinti saatleri şöyle:"Şile'de 09.00 ile 18.00 arasında Ağva Merkez Mahallesi Plaj, Cansever, Cihannur, Deniz, Özçiçek, Yakuplu, Rıhtım, Hatıra, Korkut Bey, Gülnaz ,Sağlık, Öğretmenler, Güzelyalı, Dirayet, Hasret, Kuzey, Hendek, Doktor, Beyaz Gelincik, Karaköy, Soydan, Sarraf, Park, Kara Ağaç, Ahmet Yesevi, Şile sokaklar.

Tuzla'da 09.00 ile 11.00 arasında Orhanlı Mahallesi Okyanus, Duru, Gurbet, İrfan, Demokrasi, Çayırlar, Gölbaşı, Fettah Başaran, Adnan Menderes, Barınak, Ayazpınar, Ünver, Seçkin sokaklar.

Ümraniye'de 10.00 ile 13.00 arasında Yukarı Dudullu Mahallesi Göztepe, Feza, Alemdağ, Egemen, Katibim, Yemen, Gazali sokaklar.
Üsküdar'da 09.00 ile 12.00 arasında Kısıklı Mahallesi Sarıgazi Sokak, Bulgurlu Mahallesi Toygarçeşme, Bülbül, Etiler, Tutkun, Gürpınar, Bağcılar, Hasat ve Bulgurlu sokaklar, 09.30 ile 15.00 arasında Bulgurlu Mahallesi Sağlam ve Kısacık sokaklar."

4 OCAK’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Tuzla ve Üsküdar'ın bazı mahalleleri 4 Ocak'ta elektrik alamayacak. 

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle: 
"Ataşehir'de 09.00-17.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi 15, 17, 27, 31, 33, 35. ve 38. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, 4, 6. ve 9. sokaklar, Yeditepe, Anadolu sokaklar, 14.00-16.00 saatlerinde Yenişehir Mahallesi İmar İskan blokları, Baraj Yolu sokaklar. 

Kartal'da 09.00-11.30 saatlerinde Petroliş Mahallesi Rahmanlar, Hayat, Truva, ŞehitAhmet Baş, Yegane, Kumru, Batuhan, İncekaya, Işıkalp sokaklar, 12.00-14.30 saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi Özel, Kınaçiçeği, Avukatlar, Öncü, Ayaz, Mihrabat, Samanyolu, Çobanyıldızı, Yabangülü, Pırlanta, Meşeli Ayazma, Nalan sokaklar, Karlıktepe Mahallesi Muştu Sokak, Orhantepe Mahallesi Gül Sokak. 

Maltepe'de 10.00-12.00 saatlerinde Başıbüyük Mahallesi Kuğulu Veziryolu, Handan sokaklar. 

Tuzla'da 09.00-11.00 saatlerinde Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı, Süleymaniye, Tepeviran, Meydan, Ecmel, Derin, Bıldırcın, Merkez sokaklar. 
Üsküdar'da 09.00-12.00 saatlerinde Yavuztürk Mahallesi Ulaşoğlu, Dereboyu Şair, Kısmet, Fedai, Meriç, Kadastral, Şair, Şahinbey, Sütçüyolu, Necip Fazıl, Ortaklar, Veli, Didem, Nil, Şölen, Mualla, Okan Çıkmazı, Uzay, Nehir, Elmacık, Aktan, Yakamoz sokaklar."

AA
769
Diyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimiDiyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimi
Nişanlısından yürek yakan sözlerNişanlısından yürek yakan sözler
İş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybettiİş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybetti
İşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsüİşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsü
Reina saldırısını o örgüt üstlendiReina saldırısını o örgüt üstlendi
''Türkiye'de tatile gidin''''Türkiye'de tatile gidin''
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soruFeyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soru
Aleviler'den Reina katliamı için suç duyurusuAleviler'den Reina katliamı için suç duyurusu
İşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosuİşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS