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İSTANBUL BOĞAZI GEÇİŞLERE KAPATILDI

İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı

İstanbul Boğazı, sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

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İstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Özellikle Sarıyer ve çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde kaldı.

İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı

DHA
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