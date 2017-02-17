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İSTANBUL BOĞAZI'NA FÜNİKÜLER HATI

İstanbul Boğazı'na füniküler hatı

Boğaziçi Üniversitesi, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ile İstanbul Boğazı sahiline ulaşacak

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Taksim Kabataş arasındaki füniküler hattının benzeri olması planlanan hatla, Boğaziçi Üniversitesi'nden Aşiyan sahili 2,5 dakika sürecek.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERİTESİ'NİN ALTINDAN GEÇECEK

Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'na giriş istasyonu, Hisarüstü İstasyonu ile Boğaziçi Üniversitesi ana giriş kapısı yanında inşa edilecek. Boğaziçi Üniversitesi arazisinin altından geçecek hattın çıkış istasyonu, İstanbul Boğazı sahilinde bulunan Aşiyan Parkı'nda yer alacak.

İstanbul Boğazı'na füniküler hatı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERİSTESİ'NDEN AŞİYAN SAHİLİ 2,5 DAKİKA

2019 yılında hizmete girmesi planlanan 800 metrelik hat, saatte çift yönde 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve Levent – Hisarüstü Metro Hattı ile entegre olacak. Proje tamamlandığında Hisarüstü'nden 2,5 dakikada Aşiyan sahiline ulaşılacak. Hatla Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ulus semtleri raylı sistemle denize bağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, 2 Mart'ta Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın inşaat, elektromekanik ve araç alım ihalesine çıkacak. Hemen yapımına başlanacak hattın 720 günde tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Boğazı'na füniküler hatı

VEZNECİLER-SULTANGAZİ METROSU 4 İLÇEYİ BİRLEŞTİRECEK

İBB Meclisi, Şubat ayı toplantısında 1/5 binlik ve binlik planları onaylanan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın yanı sıra Vezneciler-Sultangazi Metrosu da oy birliğiyle onayladı. Metro projesine göre, 2004 yılı öncesinde inşaatına başlanan Topkapı-Habipler Tramvay Hattı, Vezneciler-Sultangazi arasında metro hattına dönüştürülecek. Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerini yeraltından birleştirecek proje, 2019 sonrasında hizmete girecek. 15 istasyondan oluşacak 12,3 kilometrelik hatla Vezneciler-Sultangazi arası 19 dakika sürecek.

İstanbul Boğazı'na füniküler hatı

15 DURAKLI OLACAK

Vezneciler-Sultangazi Metrosu, Hacıosman-Yenikapı Metrosu'na Vezneciler istasyonunda bağlanacak ve bu sayede Marmaray'a da entegre olacak. Proje ayrıca tünel kazıları yüzde 75 tamamlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattına Yenimahalle İstasyonu'nda, planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metrosu'na Gaziosmanpaşa İstasyonu'nda ve yine planlanan İncirli-Söğütlüçeşme Metro Hattı'na Edirnekapı İstasyonu'nda; Edirnekapı'da ise Metrobüs'le entegre olacak.

İstasyonlar: Vezneciler - Saraçhane - Fatih Camii - Edirnekapı - Ayvansaray - Eyüp Sultan - Rami Kışlası - Gaziosmanpaşa - Şemsipaşa - Küçükköy - Yenimahalle - Esentepe - Sultangazi - Cebeci - Mescid-i Selam.

DHA
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