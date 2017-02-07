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İSTANBUL BOĞAZI'NDA BÜYÜK FELAKET !

İSTANBUL BOĞAZI'NDA BÜYÜK FELAKET !

Beykoz açıklarında denize yakıt karıştığı ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler harekete geçti.

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Beykoz açıklarında denize yakıt karıştığı ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler bölgede temizleme çalışmalarına başladı. Yakıtın denize nasıl karıştığı da araştırılıyor.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA BÜYÜK FELAKET !

İSTANBUL BOĞAZI'NDA BÜYÜK FELAKET !

DHA
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