İSTANBUL BOĞAZI'NDA BÜYÜK FELAKET !

Beykoz açıklarında denize yakıt karıştığı ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler bölgede temizleme çalışmalarına başladı. Yakıtın denize nasıl karıştığı da araştırılıyor.
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