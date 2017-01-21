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İSTANBUL DUR-KALKTA DÜNYA ŞAMPİYONU

İstanbul dur-kalkta dünya şampiyonu

Açılışı yapılan köprü ve tünellere rağmen bir türlü çözülemeyen trafik meselesi İstanbul’a bir dünya rekoru daha kırdırdı.

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Castrol ve TomTom ortaklığıyla üçüncü defa hazırlanan “Castrol Global Dur-Kalk Endeksi”ne göre İstanbul yıllık 32 bin 880 dur-kalk ortalamasıyla bir defa daha dünya şampiyonu oldu. Araştırmada İstanbul’u 32 bin 640 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Cakarta ve 30 bin 480 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Mexico City takip etti. İstanbul daha önce 2013 yılında sürücü başına yıllık 31 bin 200 adetlik dur-kalk ortalamasıyla birinci, 2014 yılında 32 bin 520 adetlik dur-kalk ortalamasıyla ikinci sırada yer almıştı. 
Ortalama hız 28,4 KM
Araştırmaya göre, sürekli artan trafik sıkışıklığı sebebiyle yıllık ortalama dur-kalk sayısı bütün dünyada %13 arttı. 2016 araştırmasında ilk defa şehir başına ortalama hız da tespit edildi. Araştırmada ortalama en düşük hız 25 km seviyesinde gerçekleşirken, İstanbul 28,4 km ile en düşük hıza sahip şehirler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Şehir                   Dur-Kalk Sayısı
İstanbul    32.880
Cakarta    32.640
Mexico City    30.480
Roma    29.160
St. Petersburg    28.320
Bangkok    27.960
Moskova    27.960
Surabaya    26.760
Manchester    26.040
Milano    25.920

Türkiye Gazetesi
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