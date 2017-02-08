İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C hakkında yakalama kararı

Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi.
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