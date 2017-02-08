İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI Ö.C HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C hakkında yakalama kararı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi.

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Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi.

AA
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