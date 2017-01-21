İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bombalı araç paniği

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan bir kamyoneti gören polislerin havaya ateş açtığı ve aracın içindeki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

VALİLİK: TERÖRLE İLGİSİ YOK

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Polis ekipleri anında müdahale ederek kamyon güvenlik çemberine alınmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

İSTANBUL'DA 24 SAATTE 3 SALDIRI

Hatırlanacağı gibi dün akşam saatlerinde de İstanbul Fatih ilçesi Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bir saldırı düzenlenmişti. Law silahıyla düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmamış kimse yaralanmamıştı. Bu saldırıdan kısa bir süre sonra da AK Parti binasına yine law silahıyla saldırı düzenlenmişti. Bugün sabah saatlerinde ise yine İstanbul'da Esenyurt'ta polislere yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş saldırgan olay yerinde üzerindeki el bombalarını ve çantasını bırakarak kaçmıştı.

5 kişi gözaltına alındı



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti il binasına yönelik lav silahlı saldırıyla ilgili 15 adrese operasyon düzenleyen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

