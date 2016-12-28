İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN 'FİRAR' AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 'firar' açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğinden firar eden 3 kişinin, 44 kişinin hayatını kaybettiği Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısıyla ilgili olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olay günü saat 21.20 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde terör örgütü DEAŞ mensubu teröristler tarafından gerçekleştirilen menfur saldırı ile ilişiği ve irtibatı tespit edilen 39 kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandığı, konu ile ilgili Polis Merkezi Amirliklerine herhangi bir şüpheli şahıs teslim edilmediği belirtildi.

Bu şahısların, tahkikatlarının bizzat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldükten sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Konu ile ilgili yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin yanında bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan yabancı uyruklu bazı şahısların yapılan pasaport kontrollerinde vize sürelerinin dolduğu tespit edilmiştir. Bu şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğünce deport işlemlerinin tamamlanması süresince bölge Polis Merkezi Amirliklerinde geçici olarak muhafaza altına alınmış, idari işleme yönelik yapılan bu uygulama süresinde şahıslardan 3'ü muhafaza odasından kaçmış olup olayda ihmali görülen görevliler hakkında başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Konu ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

AA
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