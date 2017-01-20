İstanbul Emniyeti'ne roketatarlı saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi olduğu bildirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi olduğu, roketatarın müdürlük binasına isabet etmediği öğrenildi.

Saldırının 29 Mayıs Hastanesi yerleşkesine düzenlendiği bildirildi. İlk bilgilere göre; emniyet binasının camları kırıldı.

Roketatarlı saldırıda yaralanan olmadı. Polis çevrede araştırma yapıyor.

VALİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin olay sonrası Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir.