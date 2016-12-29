İstanbul için kırmızı alarm ! Beklenen kar başladı

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yüzünde çok sayıda ilde kar esareti yaşanıyor. Kar yüzünden yüzlerce karayolu ulaşıma kapanırken, 20 ilde ise okullar bir gün tatil edildi. İstanbul'da kar yağışı şu saatlerde yüksek kesimlerde başladı. Akşam saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

AKOM ALARMDA!

İstanbul'da beklenen kar yağışı için AKOM alarm seviyesine geçti. İstanbul'un çok sayıda noktasına karla mücadele ekipleri yerleştirilirken, AKOM yetkilileri yüzlerce kamera ile İstanbul'un her noktasını olumsuzluklara karşı 24 saat izlemeye alırken fırtına ve kar uyarısı yaptı.

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KAR KALINLIĞI 30 CM



Dün akşam başlayan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve yağışlı hava yerini kara bırakıyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul'da 29 Aralık Perşembe ile 31 Aralık Cumartesi günleri arasında fırtına eşliğinde (30-90km/S) aralıklarla tipi şeklinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışları nedeni ile İstanbul'un farklı bölgelerinde 3 ila 30 cm aralığında kar birikimine neden olacağı tahmin ediliyor' denildi.

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün kuvvetli kuzeyli rüzgar ve fırtınayla birlikte genel olarak yağmur şeklinde devam eden yağışın öğleden sonra karla karışık yağmura akşam ilk saatlerden itibaren ise il genelinde kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışın zaman zaman kuvvetli olmak üzere bugün akşam, yarın ve Cumartesi günleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışın kar ve sulu kar şeklinde yağması beklendiğinden, kar kalınlığının kıyı kesimlerde 5 cm "ye kadar, kentin iç ve yüksek kesimlerinde ise 10-20 cm civarında olabileceği tahmin edilmektedir" denildi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına alması ve yılbaşına kadar devam etmesi beklenen kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Kartal Yakacık'ta karın lapa lapa yağdığı görüldü. Kar yağışının akşam saatlerinde tüm şehri etkisi altına alması bekleniyor.