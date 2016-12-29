İstanbul için kırmızı alarm: Önce fırtına sonra kar; saat verildi

Ankara’da okulların tatil olmasıyla öğrenciler, İstanbul’da durum nasıl olacak sorusunun cevabını merak etmeye başladı.

Soğuk havanın kendini megakent İstanbul’da hissettirmesiyle kar önlemleri başladı, peki İstanbul’da kar ne zaman başlayacak?

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METEOROLOJİ UYARDI!

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Malatya, Elazığ, Kilis ve G. Antep çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, Adana çevrelerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir’in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’da kar yağışı için meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. İstanbul’da kar yağışının bu gece (perşembe) başlaması ve 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Tahminlere göre; kar yağışı saat 01.00’de başlayacak ve 1 Ocak’a kadar etkili olacak. Yani İstanbul yeni yıla ‘karlı’ girecek.

YOĞUN KAR UYARISI: Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir’in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma, Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, Adana çevrelerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75 kg/metrekare)şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, taşkın, su baskını, ulaşımda aksama, görüş mesafesinin düşmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına (60-90 km/s, hamlesi zaman zaman 100 km/saatin üzerinde) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklenen kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, tipi şeklinde kar yağışı, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.