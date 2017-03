İstanbul için korkutan deprem senaryosu: 9 Mart 2017

Ülkemizde son haftalarda yaşanan depremler, Daily Telegraph gazetesinin yaklaşık 6 yıl önce yayınladığı 9 Mart 2017 tarihli İstanbul depremi senaryosunu akıllara getirdi. 2010 Aralık ayında yayınlanan makalede 3 araştırmacının “Fay hattında yaşam yolculuğu” dizisine yer verilmişti. Senaryoya göre, İstanbul’da beklenen büyük deprem 9 Mart 2017 tarihinde saat 08.25’de olacak. Ayrıca olası depremde 35 bin insanın öleceği, 200 bin kişinin yaralanacağı da tahmin edilmiş.

İşte Daily Telegraph gazetesi deprem senaryosunu şöyle anlatıyor:

"Saat 8.25. Her zaman olduğu gibi, İstanbul yolları fabrikalara ve iş merkezlerine giderken duman kusan otomobil ve otobüslerle sıkış tepiş. 15 milyon insan için yine sıradan bir gün. Ansızın yer sarsılmaya başladı. Binalar, içlerindeki insanlara mezar olurcasına çöküyor.



Gaz ve su boruları patladı. Panik eden insanlar telefon sistemlerini çökertti. Marmara denizin kıyısında temiz bir bahar havası almak için gezinen insanları bir an içinde dev bir tsunami dalgası önüne katıp götürdü. Felaket günün sonunda tam 35 bin insan yaşamını yitirdi. 200 bin kişi yaralandı. 80 bin binadan geriye sadece koca bir enkaz kaldı. Sultanahmet Camii ayakta kalmayı başardı ama üzerindeki çatlaklar onlarca yıl boyunca büyük 2017 depremini hatırlatacak. İşte bunlar herkesin farkında olduğu depremde yaşanılacak olanlar."



İngiliz The Telegraph gazetesi, 3 araştırmacı kaşifin “Fay hatlarında yaşam yolculuğu” adlı gezilerinin Türkiye ayağında yaptıkları depreme hazırlık gözlemlerini okuyucularıyla paylaştı.

İngiliz Kraliyet Coğrafi Araştırmalar Derneği ve Land Rover otomobil şirketinin desteğiyle gerçekleştirilen gezi de, Tamsin Davies, Serena Davies ve Adam Whitaker, Türkiye’nin ciddi bir deprem ülkesi olduğunu ve önlemsizliğin olası bir depremde çok sayıda can alacağını belirttiler.



Haberde görüşlerine yer verilen Jeofizik Profesörü Şerif Barış da, "18 bin insanın öldüğü 1999 depreminden sonra İstanbul’da Richter ölçeğine göre 7,5 şiddetinde yeni bir depremin yüzde 65 ihtimalle 30 yıl içerisinde gerçekleşeği hesaplanıyordu. 10 yıl geçti bile. Olası bir 2017 yılı depremi senaryosunda yaşanılacaklar çok daha ağır olabilir" dedi.



Telegraph’a göre, birçok insan depremin riskini biliyor. Ancak 'Hazırlık yapıyor musunuz?' diye sorulduğunda, sadece yüzde 20’sinden daha azı deprem için hazır olduğunu söylüyor. İtalya’yı da gezen 3’lü, bu ülkenin de Türkiye’den pek farklı olmadığını aktardı.