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İSTANBUL POLİSİNDEN DEV DARBE ! 15 MİLYON DOLAR...

İstanbul polisinden dev darbe ! 15 milyon dolar...

İstanbul polisi, son 5 yılın en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri son 5 yılın en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul'da eş zamanlı iki ayrı noktaya operasyonlar yapan ekipler, piyasa değeri 15 milyon doları bulan Metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu imalatında kullanılan birçok suç maddesi de ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da son 5 yılın en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. T.G ve A.G isimli şahısların, Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerine uyuşturucu göndereceklerini belirleyen ekipler, Fatih ve Başakşehir ilçelerinde eş zamanlı iki ayrı noktaya operasyonlar yaptı.

Yapılan operasyonda piyasa değeri 15 milyon doları bulan 23 kilo 200 gram Metamfetamin maddesi, 5 kilo toz madde, 50 kilo sıvı halde kimyasal madde ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.G ve A.G isimli şahıslar ise sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada T.G ve A.G isimli uyuşturucu tacirlerinin, İran uyruklu yabancı uyuşturucu tacirlerinin Türkiye'deki ortakları oldukları, ortak şekilde uyuşturucu metemfetamin maddesi ticareti yaptıkları, bu maddeleri İstanbul'da bir süre depolayıp daha sonra hava ve deniz yolu ile Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları öğrenildi.

İHA
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