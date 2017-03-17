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İSTANBUL POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul polisinden şafak operasyonu

İstanbul'un Arnavutköy ve Çatalca ilçelerinde çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Arnavutköy ve Çatalca ilçelerindeki önceden belirlenen 32 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Bayrampaşa Çevik Kuvvet yerleşkesinden saat 04.30 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Çevik kuvvet ekipleri ve Özel Harekat polisleri konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

İstanbul polisinden şafak operasyonu

Arnavutköy Yavuz Selim Mahalllesi Aytuna Sokak No: 5 üç katlı binanın giriş katına daireye baskın yaptı. Dairede arama yapılırken, binanın dışında ise Özel Harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı Polis ekipleri dairede ve apartmanın arka bahçesinde aramalar yaparken polis helikopteri de havadan destek verdi. Polis ekiplerinin baskın yaptığı bir diğer adres ise Arnavutköy Merkez Mahallesi Müdebbir Sokakta iki katlı gecekondu idi.

İstanbul polisinden şafak operasyonu

DHA
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