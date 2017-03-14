  • Akılalmaz olay ! Nükleer ''tespih'' yatalak etti, üstüne davalık oldu
  • Türkiye'den Hollanda için yaptırım kararı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
  • Türkiye düşmanları ortaya çıkıyor !
  • AB'ye sığınmacı resti ! En zayıf noktalarından vurdu
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL POLİSİNDEN ŞAFAK VAKTİ DEV OPERASYON

İstanbul polisinden şafak vakti dev operasyon

İstanbul polisi çok sayıda adrese baskın yaptı. Operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Şube Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlara Özel Harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul polisinden şafak vakti dev operasyon

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda polis ekipleri, Nurtepe Mahallesi, İsmet Sokak'ta bulunan binadaki bir daireye baskın yaptı. Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri evde arama yaparken dışarıda ise özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

İstanbul polisinden şafak vakti dev operasyon

Operasyon yapılan bir diğer adres ise Çağlayan Mahallesi, Kumru Sokak'ta bulunan 3 katlı bir bina idi. Binanın birinci katındaki daireye giren Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri içeride aramalarda bulundu. Operasyon hakkında bilgi verilmezken, ekiplerin adreslerdeki aramalar yaptı.

 

DHA
180
-
Eşine tecavüz eden koca için istenen ceza belli olduEşine tecavüz eden koca için istenen ceza belli oldu
AK Partili vekil: Almanya ve Hollanda'ya teşekkür etmeliyizAK Partili vekil: Almanya ve Hollanda'ya teşekkür etmeliyiz
YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !
''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''
HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASIHOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Klasik otomobilini Bahçeli'ye hediye edecekKlasik otomobilini Bahçeli'ye hediye edecek
Seks oyuncaklı taciz mahkemelik olduSeks oyuncaklı taciz mahkemelik oldu
İzdivaç programları için de KHK geliyorİzdivaç programları için de KHK geliyor
Songül Karlı'dan kürtaj itirafıSongül Karlı'dan kürtaj itirafı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS