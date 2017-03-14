İstanbul polisinden şafak vakti dev operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Şube Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlara Özel Harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda polis ekipleri, Nurtepe Mahallesi, İsmet Sokak'ta bulunan binadaki bir daireye baskın yaptı. Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri evde arama yaparken dışarıda ise özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyon yapılan bir diğer adres ise Çağlayan Mahallesi, Kumru Sokak'ta bulunan 3 katlı bir bina idi. Binanın birinci katındaki daireye giren Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri içeride aramalarda bulundu. Operasyon hakkında bilgi verilmezken, ekiplerin adreslerdeki aramalar yaptı.