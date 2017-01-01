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İSTANBUL POLİSİNİ ALARMA GEÇİREN İHBAR

İstanbul polisini alarma geçiren ihbar

Ortaköy'de gece kulübünü kana bulayan teröristin Kuruçeşme'de görüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti.

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Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, şüpheliyi arıyor.

Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat ve Terörle Mücadele polisleri, Kuruçeşme mezarlığında ve çevredeki evlerde geniş çaplı bir arama çalışması yaptı. Uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, aramalar sonucunda bir şahsa rastlamadı. Aramaların ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

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İHA
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