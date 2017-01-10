YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL TRAFİĞİ NEFES ALDI

İstanbul trafiği nefes aldı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yollar boş kaldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul'da 5 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Valiliğin okulları tatil etme kararı ve vatandaşların özel araçlarıyla dışarı çıkmamaları bugün trafiği rahatlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her hangi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı.

İstanbul trafiği nefes aldı

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritası hafta içi sabahı olmasına rağmen yüzde 10'ları gösterdi.

İstanbul trafiği nefes aldı

DHA
418
Metin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştıMetin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştı
''Tarih Bahçeli’yi affetmeyecek''''Tarih Bahçeli’yi affetmeyecek''
MHP'den "fire" iddialarına yanıtMHP'den "fire" iddialarına yanıt
Toplu taciz skandalı kadınları korkuttuToplu taciz skandalı kadınları korkuttu
İşte Esra Balamir'in son görüntüsüİşte Esra Balamir'in son görüntüsü
Yatak odasına gizli bölme yaptırmış !Yatak odasına gizli bölme yaptırmış !
Birlikte yaşadığı evli kadını bacağından vurdu !Birlikte yaşadığı evli kadını bacağından vurdu !
Meclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurduMeclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurdu
Amasya'da domuz safarisiAmasya'da domuz safarisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS