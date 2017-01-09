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İSTANBUL TRAFİĞİNDE FLAŞ KARAR ! YASAKLANDI...

İstanbul trafiğinde flaş karar ! Yasaklandı...

İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle TIR'ların trafiğe çıkışını yasakladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği kararıyla tırl'arın trafiğe çıkmasının yasaklandığı duyurdu.

İBB AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yoğun kar yağışı şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürüecek. Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla tır'ların trafiğe çıkması yasaklandı" denildi.

Bu arada İstanbul'da son ölçülen kar kalınlıkları da şöyle verildi:

Çatalca-Subaşı: 130 cm,

Hadımköy, Yassıören: 120 cm,

B.Çekmece, Sultangazi:Arnavutköy 111 cm,

Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 75cm,

Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 87 cm,

Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:69 cm,

Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 77 cm,

Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 67 cm,

Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 69 cm,

Pendik, Kartal, Tuzla: 40-45 cm.

MESAİ SONA ERME SAATİ DEĞİŞTİ

İstanbul Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erme saatini de 15.30'a çektiğini açıklamıştı.

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