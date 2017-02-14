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İSTANBUL TRAFİĞİNDE KIRMIZI ALARM: BU YOLLAR 2 GÜN KAPALI

İstanbul trafiğinde kırmızı alarm: Bu yollar 2 gün kapalı

İstanbul Emniyeti güvenlik tedbiri için 14-15 Şubat'ta bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "14-15 Şubat emniyet tedbirleri" kapsamında, bugün saat 16.00'dan 16 Şubat'a kadar Taksim ve civarındaki bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00'dan 16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve İnönü caddeleri trafiğe açık olacak. Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'nde İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler'den Taksim'e olan trafik akışı, Kazancı Yokuşu'ndan yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakız Ağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, trafiğe kapalı olacak. Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi'nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı'na giriş trafiğe kapatılacak.

DHA
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