İstanbul trafiğine yeni çözüm !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda yolculuk planlamaları için "mobil ulaşım asistanı" uygulamasını hayata geçiriyor.

Trafik yoğunluğu ve toplu taşıma araçlarıyla ilgili teknolojik sistemlerin gelişmesiyle birlikte İstanbul trafiğinde yolculuk planlaması dönemi başlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, alternatif ulaşım olanakları sunmak ve şehir içi yolculukları planlamak için projelendirilen "Ulaşım Asistanı Mobil Uygulaması", yolculara İstanbul'daki ulaşım yöntemleri hakkında bilgi alabilme, alternatifleri arasından kendi tercihlerine göre en uygununu seçebilme, seyahatlerini planlayabilme ve takip edebilme imkanı sağlayacak.

Taksi, servis ve toplu taşıma araçlarını hesaba katarak yolculuk planlaması yapılabilecek "mobil ulaşım asistanı" sistemi sayesinde vatandaşlar gidecekleri yere en kısa zamanda, hangi araçla ulaşabileceklerini görebilecek.

Yolculuklarını en kısa sürede yapmak isteyen İstanbullular bu uygulamayı kullanarak alternatif ulaşım sistemleriyle kendilerine sunulan zaman alternatiflere göre seyahatlerini planlayacak.

- Taksi cepten çağrılacak

Sistem içinde bulunan taksi uygulaması sayesinde vatandaşlar bulundukları noktaya taksi çağırabilecek, ödemeyi mobil uygulama üzerinden kredi kartı veya diğer elektronik ödeme şekilleriyle yapabilecek. Sisteme entegre olacak taksiciler, müşteri aramak için şehir içinde boşa turlamak yerine merkezden yönlendirilerek kendilerini bekleyen müşteriye gidecek. Sistem sayesinde boş taksilerin trafikte dolaşarak yoğunluk yapmasının önüne geçilecek.

Sisteme dahil olan taksileri kullanan vatandaşlar, yolculuğun sonunda aldığı hizmete de puan verebilecek. Yolculuktan memnun kalmaması ya da olumsuz bir durum yaşaması halinde vatandaş şikayette bulunabilecek. Takside eşya kaybetmesi halinde bildirimde bulunarak en kısa sürede taksiciye ulaşabilecek. İstanbul'da nisan ayına kadar 4 bin ticari taksiye mobil uygulamayla ilgili cihaz kurulacak.

- Servis araçlarını beklemek son bulacak

Ulaşım asistanı sisteminde bulunan servis sürücü mobil uygulamasıyla servis hizmetlerine de düzen getirilecek. Servis şoförlerinin kayıt olacağı sistemde, yolcu takibi, anlık ve rezervasyonlu yolcu çağrılarının cevaplanmasının yanı sıra yolcuların servisi takip etmesi, sürücüyle iletişim gibi özellikler bulunacak. Okul servislerini kullanan veliler, sistem sayesinde çocuklarının eve dönüşlerini takip edebilecek.

İki yıl içinde tamamen devreye alınması planlanan mobil ulaşım asistanı iOS ve Android yüklü cep telefonlarına indirilecek uygulamayla kullanılabilecek. Sistemi ayrıca bilgisayar üzerinden de kullanmak mümkün olacak.