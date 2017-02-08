İstanbul trafiğini rahatlatacak proje bugün başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda köprü trafiğini rahatlatmak için iki yaka arasında denizden araç geçişlerine yönelmişti. UKOME kararıyla da İstinye ve Çubuklu arasında arabalı vapur seferlerinin başlatılmasına karar verilmişti. Bu plan doğrultusunda Çubuklu ve İstinye’ye inşaa edilen iskelelerdeki çalışmalarda sona gelindi. İskeleler bugün düzenlenecek tören ile açılacak ve ilk seferler de yapılacak. İstinye-Çubuklu arasındaki kurulacak yeni arabalı vapur hattı, 50 araç kapasiteli 3 arabalı vapurla başlayacak. Seferlerle yılda 1 milyon 700 bin araç ve 2,5 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor. Seferlerin; 1,1 mil mesafesi bulunan hatta tek yönde 63, her iki taraftan günlük 100'ün üzerinde pik saatlerde ortalama 10 dakikada bir yapılması planlanıyor. Yetkililer, söz konusu projenin çok bilinmediğini belirterek İstanbullulara “sürpriz” yapacaklarını açıklamıştı.