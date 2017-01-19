İSTANBUL VALİLİĞİ'NDAN "KİMLİK" AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'ndan "kimlik" açıklaması

İstanbul Valiliği, YGS girecek olan kişiler için "kimlik" açıklamasında bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Valiliği, 2017'de Yükseköğretime Geçiş Sınavına girecek öğrenciler için mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerinin, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu yıl YGS'ye girecek  öğrencilerin, mevcut kimlik kartları ile geçici kimlik belgelerinin geçerli  olmayacağı iddiası üzerine son günlerde yoğun şekilde İlçe Nüfus Müdürlüklerine  yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahrifata uğramış ve  kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus  cüzdanları ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya  kadar geçerlidir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının 09.01.2017 tarih ve 4750 sayılı  yazıları ile uygulamanın bu doğrultuda yapılması, ÖSYM ve Milli Eğitim  Bakanlığına bildirilmiştir."

AA
388
"Hayır" sonrası sürpriz ziyaret"Hayır" sonrası sürpriz ziyaret
Kurtulmuş'tan FETÖ açıklamasıKurtulmuş'tan FETÖ açıklaması
YAŞ'ı sunan kurmay albay kendini böyle ele verdi !YAŞ'ı sunan kurmay albay kendini böyle ele verdi !
Satın aldığı evdeki kasadan 5 tabanca çıktıSatın aldığı evdeki kasadan 5 tabanca çıktı
İşte FETÖ elebaşının yeni ini !İşte FETÖ elebaşının yeni ini !
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a: ''Abaza gezme, reyting yap''Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a: ''Abaza gezme, reyting yap''
Gelen tepkiler Gökbakar'a geri adım attırdıGelen tepkiler Gökbakar'a geri adım attırdı
İtalya'yı depremin ardından çığ vurduİtalya'yı depremin ardından çığ vurdu
Üniversitede iskele çöktü: 1 işçi enkaz altındaÜniversitede iskele çöktü: 1 işçi enkaz altında
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS