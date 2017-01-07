İstanbul Valisi'nden son durum açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi. Ancak Pazartesi günü İstanbul'da okulların açık olup olmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı. 9 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmemesine güncel meteorolojik raporların ışığında karar verilmesi bekleniyor.