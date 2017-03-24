İstanbul’a 200 elektrikli otobüs geliyor

İETT, bir süredir gündemde olan elektrikli otobüsler konusunda önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Genel Müdürlük tarafından alınan karara göre yıl sonuna kadar ilk teslimatların yapılmış olması şartıyla 200 elektrikli otobüs için ihaleye çıkacak.
103 tanesi tekli, 97 tanesi de körüklü yapıda olacağı söylenen otobüslerin yerlilik durumu içinse kafalarda soru işareti oluşacaktır zira yerli olarak bugüne kadar gördüğümüz elektrikli otobüs seçenekleri arasında körüklü modellere pek rastlamamıştık. Belki bu doğrultuda bir fikir değişikliği de gelebilir.
Otobüslerin deneme sürüşleri Beylikdüzü – Söğütlüçeşme metrobüs hattında gerçekleştirilecek ve buradaki duruma göre de alımlara karar verilecek. İETT’nin elektrikli otobüsler için bir dizi şart koşacağı da aktarılan bilgiler arasında. Özellikle engelliler için özel tasarım, şarj durumunun uzaktan gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesi gibi koşullar bulunacak deniliyor.
Ayrıca bataryaların olası bir sorunda alev alması durumuna karşılık otomatik yangın söndürme sistemi ile donatılması, pillere 10 yıl garanti beklentisi, teslimatların belirli bir hızda yapılabilmesi gibi beklentiler de listede yer alıyor. İlerleyen günlerde ihalaye dair daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.
Özellikle ASELSAN’ın geliştirdiği teknolojiler ile ihalede anahtar rol üstlenmesi beklentilerimiz arasında yer alıyor. Bilindiği üzere TEMSA ile ASELSAN ortak bir proje yürüterek ilk prototipi 2016 yılının sonunda resmen tanıtmıştı.
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İSTANBUL’A 200 ELEKTRİKLİ OTOBÜS GELİYOR
İETT, İstanbul’da elektrikli otobüsleri yaygınlaştırmak adına düğmeye bastı.
İETT, bir süredir gündemde olan elektrikli otobüsler konusunda önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Genel Müdürlük tarafından alınan karara göre yıl sonuna kadar ilk teslimatların yapılmış olması şartıyla 200 elektrikli otobüs için ihaleye çıkacak.
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