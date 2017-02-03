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İSTANBUL'A BİR METRO DAHA ! TARİH BELLİ OLDU

İstanbul'a bir metro daha ! Tarih belli oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı - Kurtköy arasında hizmet verecek olan metro hattı 2020'de açılacak.

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Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kurtköy arasında hizmet verecek 6 kilometrelik metro hattı Kadıköy ve Üsküdar'dan başlayan metro hatlarını birbirine entegre edecek. 3 duraklı yeni metro hattı, 2020 yılında hizmete girecek.

ÇED RAPORU TAMAMLANDI

Pendik Kurtköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılması planlanan Sabiha Gökçen - Kurtköy Metro Hattı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde duyurulan proje tanıtım dosyasında proje bedeli 760 milyon TL olarak belirlendi.

3 İSTASYONLU HAT

Sabiha Gökçen - Kurtköy Metro Hattı 6 km uzunluğunda, 3 duraklı kısa bir hat. Ancak bu hat, kuzeyde Üsküdar –Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattının devamı olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli-Kurtköy hattı ile güneydeki Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hatlarını birbirine entegre edecek. 3 duraklı hattın istasyonları şöyle olacak: "Teknopark İstasyonu, Yenişehir İstasyonu, Kurtköy İstasyonu". Her istasyon ortalama 140 metre uzunluğunda ve 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir alan kaplayacak.

2020'DE HİZMETE GİRECEK

2018 yılı başında başlaması planlanan hattın yapımı yaklaşık 2,5 yıl sürecek. İnşaatın 2020 yılı sonunda açılması bekleniyor. Öte yandan, yapım ihalesi projeleri tamamlanmış olan Kaynarca-Tuzla hattı ile Pendik Merkez- Kaynarca Merkez hattı, Kaynarca Merkez istasyonu bölgesinde Kaynarca-Sabiha Gökçen hattına, dolayısıyla Sabiha Gökçen-Kurtköy hattına entegre olacak. Yüksek Hızlı Tren(YHT) hattının da devreye girmesi ile bu bölge bir aktarma merkezi haline gelecek.

İstanbul'a bir metro daha ! Tarih belli oldu

DHA
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