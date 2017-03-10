İstanbul'a bir metro hattı daha ! İşte güzergahı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ortaköy'den Sarıyer'e metro yapılacağı müjdesini verdi. Topbaş ayrıca, "1/5000 planı olmayan yere 1/1000'lik plan yapma yetkisi yok, yapamazlar. Yaptıkları takdirde bu bir suçtur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığının düzenlediği referandum toplantısında Sarıyerlilerle bir araya geldi. Sarıyer Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Başkan Topbaş'ın yanı sıra Sarıyer Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantının yapılacağı salona girişinde alkışlarla karşılanan Başkan Topbaş yaptığı konuşmada, "Bu referandum sürecinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin verdiği destekle inanıyorum ki halka iyi anlatabilirsek, hatta bununla ilgili kararınızı "evet" olarak verirseniz, vermeniz de yetmez çevrenizi de ikna ederseniz Türkiye'nin geleceğini birlikte hazırlamış oluruz. Bir dönüm noktası, bir milat konuşuyoruz. FETÖ'nün nasıl yapılandığını, ülkeyi çökertmek için hangi birimde, hangi alanda nasıl şekillendiğini görüyoruz. İşte bunların atılmasının yolu güçlü bir iradeden, güçlü bir yönetim oluşturmaktan geçiyor" dedi.

"Sarıyer'den Büyükçekmece'ye kadar 140 kilometrelik ardışık tünel planlıyoruz"

Metrolarla birlikte tünel çalışmalarına da ağırlık verdiklerini söyleyen Başkan Kadir Topbaş, "İstanbul'da 100 kilometreyi aşkın bir tünel yol programlıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sizleri çok ilgilendirdiği için Sarıyer'den Büyükçekmece'ye kadar 140 kilometre ardışık tünel sistemi planlıyoruz. Yani buradan Büyükçekmece'ye gitmek isteyen, o tünelleri kullandığı zaman çok kısa bir sürede Büyükçekmece'ye erişebilecek veya aradaki ilçeleri gidebilecek. Aynı şekilde karşı yakada Harem'den Küçükköy'e ve Anadolu Hisarı'na kadar 18 kilometrelik bir tünel programladık. Yani yerin altından, üstünden her noktada nerede sorun varsa çözmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ortaköy'den Sarıyer'e sahil boyunca metro getireceğiz"

Sarıyer'e metro müjdesi veren Topbaş, "Sarıyer'e sahilden inşallah bir metro getireceğiz. Yani Ortaköy'den başlayacak ve Sarıyer'e kadar sahil boyunca metro getireceğiz. Bu hayal dahi edilemeyecek bir gelişmedir. Zaten Cumhuriyet Mahallesi ve Hacı Osman'a kadar gelen bir metro var. O metronun devamını da Çayırbaşı'na indirebilir miyiz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Alttan da gelecek olan metro ile birleşecek. Böylece erişim çok daha kolay hale gelecek" diye konuştu.

"1/5000'lik plan yapılmadan 1/1000'lik plan yapılması yasalara aykırı bir çalışmadır"

Daha sonra Sarıyer ilçesinde görevli muhtarlarla yemekte bir araya gelen Başkan Kadir Topbaş, muhtarların sorularını yanıtladı. 1/5000'lik planlar yapılmadan 1/1000'lik plan yapılmasına ilişkin soru üzerine Topbaş, "Maalesef Sarıyer Belediyesinde ve birkaç belediyede daha 1/1000'lik planlar yapılmış ve Büyükşehire gönderilmiş. Bu yapılan yasalara uymayan bir çalışmadır. Biz başkanlık olarak, belediye olarak büyüklüğümüzü bir tarafa bırakarak farklı bir davranış göstersek yasal bir suç işlenmiş olur. Meclis üyeleri dahil belediye suç işlemiş demektir. 1/5000 planı olmayan yere 1/1000'lik plan yapma yetkisi yok, yapamazlar. Yaptıkları takdirde bu suçtur ve halk aldatılıyor. Halka diyorlar ki "Efendim biz planları yaptık, Büyükşehir bunu onaylamıyor." Yok böyle bir şey. Yasal bir suç duyurusunda bulunursak, bunu yapanlar başlarını kurtaramazlar. Açık ve net konuşuyorum yetkileri olmayan bir iş yapmış olurlar. Eğer burada halkı düşünerek bir çalışma yapılıyorsa, kentsel bir dönüşüm yapılmak isteniyorsa bunun yolu Bakanlar Kuruluna müracaat edecek ve o bölgeyi yenileme alanı ilan ederek çalışma yapmaktır. Bu çalışmaları yapan ilçe belediyeleri var" ifadelerini kullandı.