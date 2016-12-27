İSTANBUL'A KAR GELİYOR ! HEM DE 3 GÜN...

İstanbul'a kar geliyor ! Hem de 3 gün...

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da perşembe akşamından itibaren kar yağışı bekleniyor.

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Bugün Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul için ise beklenen kar yağışı perşembe gece saatlerinde başlayacak 3 gün devam edecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve karşeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışlarının Akdeniz Bölgesi'nin yükseklerinde (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yoğun kar yağışları şeklinde olması beklendiğinden, geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBULLULAR PERŞEMBEYE DİKKAT!

İstanbul'da bugün parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin doğusunun akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kar ise perşembe günü geliyor. Gece saatlerinde başlayacak kar yağışı 3 gün sürecek.

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