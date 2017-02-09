İSTANBUL'A KORKUTAN DEPREM UYARISI

İstanbul'a korkutan deprem uyarısı

Çanakkale'deki depremlerin ardından Kandilli'den İstanbul'a korkutan bir uyarı geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kandilli Rasathanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul için büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

7'NİN ÜZERİNDEKİ DEPREM İSTANBUL'U ETKİLEYECEK

Her an depremin olabileceğini söyleyen Haluk Özener, depremin Marmara Denizi içinde olacağını ve İstanbul'u da etkileyeceğini belirtti.

Kanal D'nin mikrofonuna konuşan Prof. Özener, "Marmara Denizi içinde olacak ve İstanbul'u etkileyecek 7'nin üstünde bir deprem beklentimiz var. Bu kaçınılmaz bir gerçek.

HER AN OLABİLİR

Şu an röportajı yaparken deprem gerçekleşebilir. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Herhangi bir anda, 7,2'nin üzerinde bir deprem olursa bizim için sürpriz olmayacaktır." dedi.

İstanbul için daha önce de birçok kez deprem uyarısı yapılmıştı ancak; Kandilli ilk kez böyle bir uyarı yaptı.

259
Prof. Dr. Aksoy'un programına son verildiProf. Dr. Aksoy'un programına son verildi
Otobüs şoförünün ''seks'' isyanıOtobüs şoförünün ''seks'' isyanı
Erkek doğum kontrol jeli maymunlarda başarı gösterdiErkek doğum kontrol jeli maymunlarda başarı gösterdi
ÜNLÜ İSİM AJDA PEKKAN'IN EVİNDE VEFAT ETTİÜNLÜ İSİM AJDA PEKKAN'IN EVİNDE VEFAT ETTİ
Burak Özçivit'e yazan İranlı güzel ummadığı cevap aldıBurak Özçivit'e yazan İranlı güzel ummadığı cevap aldı
Çocuklarını öldüren anneden tüyler ürperten ifadeÇocuklarını öldüren anneden tüyler ürperten ifade
Salıncak fotoğrafı yakmıştı ! İhraç edildiSalıncak fotoğrafı yakmıştı ! İhraç edildi
Kurtardığı kobrayı öperken öldüKurtardığı kobrayı öperken öldü
Cem Yılmaz tepki gösterdi !Cem Yılmaz tepki gösterdi !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS