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İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

İstanbul'a yağış uyarısı

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağışın yarın sabaha kadar devam edeceği bildirildi.

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İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşerek yerini yağışlı havaya bırakacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bir hafta boyunca ülke genelinde mevsim normallerin üzerinde yaşanan hava sıcaklığı düşerken, yağışlı sistem batıdan başlamak üzere Türkiye genelinde etkili olmaya başladı.

Buna bağlı olarak akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a yağış gelecek. Yarın sabah saatlerine kadar devam edecek yağmurun, gün içerisinde ara vermesi, akşam saatlerinden itibaren de devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'daki yağışlı hava bir hafta boyunca aralıklı olarak sürecek. Sıcaklıklar da yağışa bağlı olarak mevsim normallerine düşerek gündüz 12-13, gece de 7-8 derece civarında olacak.

Yağışla beraber kuzey yönünden de etkili olmayan orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

Şiddetli yağışın bugün ve yarın Batı Akdeniz ile kıyı Ege kıyılarında Muğla, Antalya çevrelerinde etkili olması, 50 ile 100 kilogram arasında yağış düşmesi tahmin ediliyor.

AA
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