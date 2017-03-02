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İSTANBUL'DA 1 MİLYONLUK OPERASYON

İstanbul'da 1 milyonluk operasyon

Ataşehir'de bir depoda piyasa değeri 1 milyon TL olan sahte içki ele geçirildi.

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Ataşehir'de bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri 1 milyon TL olan sahte içki ele geçirilirken Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Rumeli Caddesi'nde bulunan bir binanın bodrum katındaki depoya saat 22.00 sıralarında baskın yaptı.

SANAYİDE KULLANILAN ALKOL İLE İÇKİ YAPIYORLAR

Baskında, onlarca sahte içki, çok sayıda boş teneke, sahte içki yapımında kullanılan esanslar, soda, enerji içecekleri ve daha sanayide kullanılan insan sağlığına zararlı olduğu öğrenilen metil alkol ele geçirildi.

TENEKE KUTULARDA PİYASAYA SÜRÜYORLAR

Şüphelilerin, içkileri bir kazanda karıştırdıktan sonra teneke kutularına doldurdukları, kutuları ünlü markaların ambalajları ile kaplayıp bir makinede son kullanma tarihi basarak piyasaya sürdüğü belirlendi.

3 İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Depoda, çalışan işçilerin yatıp kalktığı bir bölüm olduğu da görüldü. Ele geçirilen içkilerin yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirtildi. Operasyonda sahte içki üreten Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
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