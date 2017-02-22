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İSTANBUL'DA 1 YILDA ELE GEÇEN UYUŞTURUCU MİKTARI ŞAŞIRTTI

İstanbul'da 1 yılda ele geçen uyuşturucu miktarı şaşırttı

İstanbul'da 2016 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 6 ton 66 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 175 bin 872 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürerek 24 saat görev yapan narkotik ekipleri, 1 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 686 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlara Özel Harekat, Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin yanı sıra, İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri destek verdi.

Geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, 4 ton 886 kilogram esrar, 477 kilo 500 gram eroin, 358 kilo 208 gram kokain, 154 kilo 882 gram Afyon sakızı, 145 kilo 929 gram bonzai, 43 kilo 516 gram metamfetamin ile 1 milyon 175 bin 872 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 138 tabanca ve tüfek ile 2 bin 376 mermi ve fişek bulundu.

Uyuşturucu sattıkları ve kullandıkları iddiasıyla 2 bin 740 kişi gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden bin 301'i tutuklandı.

AA
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