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İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'da 11 ilçede büyük elektrik kesintisi

İstanbul'da Avrupa yakasındaki 11 ilçenin bazı bölgelerinde 29 Mart'ta elektrik kesintisi yaşanacak.

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İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 29 Mart Çarşamba günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Çatalca, Büyükçekmece, Sarıyer, Bahçelievler, Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 29 Mart'ta, 08.00-18.00 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilecek.

AA
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